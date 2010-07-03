Поджигателя церкви в Карелии признали невменяемым

Суд Карелии признал невменяемым подростка, который в августе 2018 года поджег Успенскую церковь. Об этом сообщает "Мир 24".

Отмечается, что несовершеннолетнего освободят от уголовной ответственности, после чего отправят на принудительное лечение. Данное решение было принято после двухдневного рассмотрения уголовного дела в закрытом режиме.

Церковь на берегу Онежского озера загорелась 10 августа 2018 года. Одной из версий о причинах возгорания был поджог. Был задержан 15-летний подросток, его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии.

Подозреваемому назначили судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Она подтвердила, что подросток страдает психическим расстройством.

Храм построили в 1774 году в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769–1771 годов.

