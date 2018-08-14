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Происшествия

14 августа, 16:05

На 15-летнего подозреваемого в поджоге церкви в Карелии завели второе дело

происшествия пожар

Фото: www.instagram.com/dmdonline

Следствие возбудило второе уголовное дело после пожара в Успенской церкви XVIII века в Кондопоге. Правоохранители применят другую статью УК РФ, сообщил источник.

По словам собеседника "Интерфакса", возбуждено дело об умышленном уничтожении имущества.

Церковь на берегу Онежского озера загорелась 10 августа. Храм построили в 1774 году в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769−1771 годов.

Одной из версий о причинах возгорания является поджог. Задержан 15-летний подозреваемый. Подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии. Подозреваемому назначили судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее дело было возбуждено по статье уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ. Она предусматривает наступление ответственности с 16 лет. А вот за порчу имущества граждане начинают отвечать с 14 лет.

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