На 15-летнего подозреваемого в поджоге церкви в Карелии завели второе дело

Следствие возбудило второе уголовное дело после пожара в Успенской церкви XVIII века в Кондопоге. Правоохранители применят другую статью УК РФ, сообщил источник.

По словам собеседника "Интерфакса", возбуждено дело об умышленном уничтожении имущества.

Церковь на берегу Онежского озера загорелась 10 августа. Храм построили в 1774 году в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769−1771 годов.

Одной из версий о причинах возгорания является поджог. Задержан 15-летний подозреваемый. Подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии. Подозреваемому назначили судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее дело было возбуждено по статье уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ. Она предусматривает наступление ответственности с 16 лет. А вот за порчу имущества граждане начинают отвечать с 14 лет.