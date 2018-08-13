Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге церкви в Карелии

Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

Правоохранители задержали подростка, которого подозревают в поджоге Успенской церкви в Карелии. Подозреваемого задержали на 30 суток, сообщила представитель республиканского управления Следственного комитета Ольга Голубенко, передает РИА Новости.

По ее словам, подробности не разглашаются в интересах следствия.

15-летнего подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии. Подозреваемому назначили судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Глава карельского управления МЧС Сергей Шугаев ранее высказал предположение, что Успенская церковь в Кондопоге могла сгореть из-за поджога.

Церковь на берегу Онежского озера загорелась 10 августа. Храм построили в 1774 году в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769−1771 годов.