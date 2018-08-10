Успенская церковь в Карелии могла сгореть из-за поджога

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Глава карельского управления МЧС Сергей Шугаев высказал предположение, что Успенская церковь в Кондопоге могла сгореть в результате поджога. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что точные причины пожара неизвестны, сейчас на месте ЧП работают специалисты. По данным СМИ, при тушении пожара пострадал брандмейстер.

В Карельской и Петрозаводской епархиях считают, что храм мог загореться из-за неосторожных действий туристов. Карельские власти уже заявили, что планируют восстановить строение.

Церковь на берегу Онежского озера вспыхнула в пятницу, 10 августа. Храм построили в 1774 году в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769−1771 годов. Он был одним из самых высоких храмовых построек из дерева на Русском Севере и являлся выдающимся памятником народного зодчества.