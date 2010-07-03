Поджигателя храма в Тушине приговорили почти к 3 годам колонии

Евгения Сенчина признали виновным в поджоге деревянного православного храма Иоанна Богослова в столичном районе Тушино, ему дали 2 года 11 месяцев колонии. Решение принял Тушинский суд столицы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Марину Свиридову.
По данным следствия, злоумышленник принес к стене церкви автомобильные покрышки и поджег их. Восстановлению храм не подлежит. Ущерб составил 1 миллион рублей.
Согласно материалам дела, Сенчин объяснил свой поступок тем, что действовал по указанию голоса, сказавшего, что храм нужно сжечь.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что 35-летний неработающий мужчина совершил поджог церкви в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка.
ЧП произошло 6 ноября на территории религиозной организации "Подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме святителя Николая Мирликийского в Тушине города Москвы". Изучив последствия возгорания, полицейские пришли к выводу, что причиной пожара стал поджог. Как выяснилось позже, у стен алтаря сложили покрышки и облили их бензином.
После случившегося в РПЦ призвали усилить контроль за безопасностью храмов.
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