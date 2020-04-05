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00:36

Пожар произошел в зоне отчуждения в Чернобыле

происшествия пожар за рубежом

Фото: AP/TASS/Rick Rycroft

Пожар случился в лесу в Чернобыле. Об этом информирует агентство УНИАН.

Известно, что данные о пожаре поступили 4 апреля в 13:22. Сообщалось, что на месте происшествия в чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Владимировка горит лес.

Прибывшие на место пожарные зафиксировали, что общая площадь возникшего верхового лесного пожара составляла 20 гектар.

"По состоянию на 20:00 (4 апреля – прим.ред.) верхового пожара не наблюдается", – сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что пожарные продолжают ликвидацию возгорания. По словам специалистов, сложность тушения заключается в повышенном радиационном фоне на некоторых участках.

В ведомстве подчеркнули, что возгорание не несет угрозы для близлежащих населенных пунктов.

Ранее пожар случился в жилом доме в Красноярском крае. В результате возгорания погибли три человека.

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