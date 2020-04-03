Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в частном доме в городе Канске Красноярского края. Сообщается, что жертвами возгорания стали три человека.

Как рассказали РИА Новости в ГУ МЧС по региону, пожар охватил постройку в 6:52 (2:52 по московскому времени).

"Произошел пожар в частном жилом доме, в котором погибли три человека. Ранг пожара номер 1", – проинформировали в пресс-службе.

Известно, что площадь возгорания составила 67 квадратных метров.

В настоящее время огонь полностью потушен. На месте продолжают работу 12 человек и 4 единицы техники.

Причины возгорания пока не установлены.

Ранее один ребенок погиб и еще один пострадал в результате пожара в селе Борец в Хакасии. Площадь возгорания составила 94 квадратных метра.