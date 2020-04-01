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Москва 24

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Происшествия

06:34

При пожаре в Хакасии погиб ребенок

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Один ребенок погиб и один пострадал в результате пожара в селе Борец в Хакасии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Известно, что возгорание случилось утром в среду, 1 апреля. Ближайшее пожарное подразделение из села Шира смогло оказаться на месте происшествия через 21 минуту. К этому моменту площадь пожара составила 94 квадратных метра.

"На пожаре погиб ребенок, еще один пострадал и находится в больнице. К месту пожара убыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Хакасии", – говорится в сообщении.

Сообщается, что погибший мальчик был 2013 года рождения. Пострадавшим оказался его брат 2009 года рождения, его передали медикам.

Огонь был ликвидирован в 7:19. В тушении приняли участие 9 человек и 4 единицы техники.

Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС.

Ранее человек погиб при пожаре в доме на западе Москвы. Возгорание произошло в Раменках.

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