Человек погиб при пожаре в доме на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе Москвы произошел пожар в жилом доме. Возгорание случилось в районе Раменки, сообщает Агентство "Москва".

"По адресу: улица Столетова, дом 8, на втором этаже происходило возгорание личных вещей", – говорится в сообщении.

Известно, что в результате происшествия погиб один человек. В настоящий момент сотрудникам пожарной службы удалось ликвидировать огонь на площади 6 квадратных метров.

Ранее пожар охватил квартиру в центре Москвы. Жертвой возгорания стал один человек. Также пожарным удалось спасти с верхнего этажа одного жителя.