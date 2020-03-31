Пожар охватил квартиру в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар случился в квартире жилого дома в Тверском районе Москвы. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

Известно, что возгорание случилось в 1:45 по адресу: Угловой переулок, дом 4. По прибытии на место пожарные увидели дым, который шел из подъезда.

"Принятыми мерами в 2:14 возгорание было ликвидировано в квартире на первом этаже в одной из комнат и коридоре на площади 40 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

Отмечалось, что пожарным удалось спасти с верхнего этажа одного человека. Еще двое были выведены из здания.

"К сожалению, один человек погиб", - уточнили в МЧС.

Ранее ребенок погиб при пожаре в частном доме в Истре. По факту произошедшего СК начал служебную проверку.