Три человека погибли при пожаре в больнице в Татарстане

Фото: МЧС РФ

Три человека погибли, еще трое пострадали при пожаре в больнице в городе Зеленодольск в Татарстане.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, возгорание ликвидировали на площади пять квадратных метров.

Еще 83 человека эвакуировали в соседний корпус. Очаг находился в палате на первом этаже здания сосудистого отделения.

В пресс-службе минздрава Татарстана заявили, что пожар не связан с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Добавляется, что пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице нет.

Ранее пожары из-за аппаратов аппарата ИВЛ "Авента-М" произошли в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Росздравнадзор приостановил в России обращение аппаратов, произведенных с 1 апреля 2020 года.