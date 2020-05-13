Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М" в стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории Российской Федерации медицинского изделия Аппарат искусственной вентиляции легких АВЕНТА-М по ТУ 9444-004-07509215-2010 c принадлежностями, произведенного с 01.04.2020, производства АО Уральский приборостроительный завод", – объявили в Росздравнадзоре.

Ранее сообщалось, что в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где ранее произошли пожары, проверят аппараты ИВЛ. В КРЭТ отметили, что устройства под маркой "Авента", которые поставляют в российские больницы, прошли все необходимое тестирование.

В Минздраве накануне выразили сомнение в том, что трагедии в московской и питерской больницах произошли из-за аппаратов ИВЛ.

Пожар в больнице Святого Георгия, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, произошел во вторник, 12 мая, утром. В результате происшествия погибли пять пациентов. Всего из больницы эвакуировали 150 человек.

В результате пожара в больнице № 50 на севере Москвы 9 мая погиб один человек. Еще трое пострадали. Возгорание также произошло в реанимационном отделении.

