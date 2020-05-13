В США решат судьбу аппаратов ИВЛ из РФ после выяснения причин пожара в Петербурге

Фото: МЧС России/ТАСС

Американские власти решат вопрос об использовании российских аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" после установления причин пожара в больнице в Санкт-Петербурге. Об этом заявил официальный представитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Россия еще в начале апреля отправила в США различное медицинское оборудование. По данным представителя американского ведомства, аппараты производства Уральского приборостроительного завода еще не применялись в американских больницах.

"Эти аппараты ИВЛ не потребовались, но они были оставлены в резерве на случай, если ситуация в Нью-Йорке и Нью-Джерси ухудшится", – пояснил представитель.

Он отметил, что власти двух штатов в качестве мер предосторожности вернули российские аппараты ИВЛ Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям. Сейчас решается вопрос о возможности использования российского медоборудования.

"Выводы расследования, которое ведется российскими властями по поводу пожара в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого дальнейшего использования этих аппаратов ИВЛ", – подытожили в американском агентстве.

Ранее пять человек стали жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что возгорание возникло в реанимационном отделении.

По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что в больнице мог загореться один из аппаратов искусственной вентиляции легких.