Пять человек погибли при пожаре в больнице в Петербурге

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В больнице Святого Георга Санкт-Петербурге произошел пожар. Возгорание возникло в реанимационном отделении, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время пожар, возникший на 6-м этаже медучреждения для пациентов с коронавирусом, удалось локализовать на площади 10 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в хосписе для престарелых в Красногорске. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела девяти человек от 66 до 90 лет с термическими ожогами. Еще девять человек госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело.