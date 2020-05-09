Пожар произошел в больнице для пациентов с корнавирусом на севере Москвы

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

В больнице для пациентов с корнавирусом на севере Москвы произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

Возгорание возникло на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса ГКБ №50. Площадь возгорания уточняется.

Объявлен второй номер сложности пожара. Пациентов эвакуируют в соседнее здание.

Видео: РЕН ТВ

Ранее тела шести человек найдены при тушении пожара в Башкирии. Один мужчина 1988 года рождения получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Пожар произошел в населенном пункте Тимирово. Личности погибших устанавливаются.