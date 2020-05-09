Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии

08:58
Фото: 02.mchs.gov.ru
Тела шести человек найдены при тушении пожара в Башкирии, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
В 4:09 по местному времени (2:09 мск) поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Тимирово. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело одноэтажное здание с мансардой размером 12х5 метров.
Возгорание локализовано в 2:28 мск на площади 60 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 3:30, проливка и разборка конструкций продолжаются.
Личности погибших устанавливаются. Один мужчина 1988 года рождения получил травмы, ему оказана медицинская помощь.
Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причиной ЧП могла стать неисправная проводка. Рассматриваются другие версии.
"Не исключено, что пожарных поздно вызвали, поэтому людей не удалось спасти", – уточнил собеседник агентства.
СК уточняет, что возгорание произошло на территории тепличного комплекса. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и условия происшествия. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности.
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