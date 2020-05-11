Пожар произошел в хосписе в Красногорске

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар произошел в частном хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске.

В результате происшествия погибли пять человек, еще 10 покинули здание самостоятельно.

Инцидент случился в микрорайоне Опалихана на улице Тенистая, дома 4 на втором этаже.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, сообщили Агентству "Москва" в МЧС по региону.

Ранее пожар произошел столичной больнице номер 50, из здания эвакуировали 200 человек.