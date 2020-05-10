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Происшествия

01:44

Депздрав Москвы открыл горячую линию по горевшей 50-й больнице

происшествия пожар город медицина

Фото: ТАСС/Владимир Ващенко

Депздрав Москвы открыл круглосуточную горячую линию для родственников пациентов 50-й больницы имени Спасокукоцкого, где ранее произошел пожар.

По телефону 8 499 673 00 09 можно узнать, в какой больнице находится пациент после эвакуации из корпуса, говорится на сайте Депздрава.

Пожар произошел на первом этаже реанимации на площади 20 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 200 человек, еще пятеро спасены.

Сергей Собянин подтвердил, что в результате происшествия погиб один человек. Он также отметил, что причины случившегося будут тщательно расследованы.

Прокуратура Москвы организовала проверку. С середины апреля лечебный корпус №6 на 450 коек был перепрофилирован для приема пациентов с подозрением на коронавирус.

Названы предварительные причины возгорания в клинике на севере столицы

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