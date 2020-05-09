Пациентов из ГКБ №50 направят в другие больницы после пожара – Собянин

Фото: ТАСС/Владимир Ващенко

Пациентов ГКБ №50 на севере Москвы, где произошел пожар, перевезут в другие больницы, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

Мэр подтвердил, что в результате происшествия погиб один человек. Он также отметил, что причины случившегося будут тщательно расследованы.

В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 9, 2020



Пожар произошел на первом этаже реанимации на площади 20 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 200 человек, еще пятеро спасены.

К настоящему моменту пожар потушен. Проводится проветривание помещений. Медики в защитных костюмах проводят эвакуацию лежачих больных в приемный покой.