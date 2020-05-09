Пациентов из ГКБ №50 направят в другие больницы после пожара – Собянин

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Пациентов ГКБ №50 на севере Москвы, где произошел пожар, перевезут в другие больницы, сообщил Сергей Собянин в Twitter.
Мэр подтвердил, что в результате происшествия погиб один человек. Он также отметил, что причины случившегося будут тщательно расследованы.
Пожар произошел на первом этаже реанимации на площади 20 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 200 человек, еще пятеро спасены.
К настоящему моменту пожар потушен. Проводится проветривание помещений. Медики в защитных костюмах проводят эвакуацию лежачих больных в приемный покой.
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