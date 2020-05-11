Уголовное дело возбудили по факту пожара в красногорском хосписе

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Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девяти человек в результате пожара на территории хосписа в Красногорске, сообщает Агентство "Москва".
Расследование будет вестись по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
По данным следствия, 11 мая в частном домовладении в микрорайоне Опалиха, предназначенном для проживания лиц преклонного возраста, произошел пожар. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела девяти человек от 66 до 90 лет с термическими ожогами. Еще девять человек госпитализировали.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принес соболезнования родным погибших при пожаре. Он также пообещал, что правительство региона поможет пострадавшим людям.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
Возгорание в хосписе для престарелых "Второй дом" произошло в ночь на понедельник. Для тушения привлекались 28 единиц техники и 91 человек личного состава.
Очаг возгорания находился на втором этаже здания. По уточненным данным, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Шестеро из девяти пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего на момент пожара в здании находились 29 постояльцев.
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