СК назвал возможную причину пожара в хосписе в Красногорске

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Возможной причиной пожара в хосписе в подмосковном Красногорске стала неисправность электропроводки. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.

В настоящее время с организатором учреждения проводятся следственные действия, передает ТАСС.

"Сейчас с организатором этого хосписа проводятся следственные действия. Его процессуальный статус пока не определен", – говорится в сообщении.

По факту пожара возбудили уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.

Возгорание в хосписе для престарелых "Второй дом" произошло в ночь на понедельник, 11 мая, в микрорайоне Опалиха. Для тушения привлекались 28 единиц техники и 91 человек личного состава.

Очаг возгорания находился на втором этаже здания. По уточненным данным, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Отмечается, что в результате пожара погибли девять человек, еще девять госпитализированы. При этом шесть человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего на момент пожара в здании находились 29 постояльцев.