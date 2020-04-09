Пострадавших при пожаре в доме престарелых в Москве разместятся в учреждениях соцзащиты

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Постояльцы частного дома престарелых "Третий возраст" в Москве, в котором произошел пожар, смогут разместиться в городских учреждениях социальной защиты.

Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, каждому пострадавшему при необходимости будет оказана психологическая или медицинская помощь.

"Мы держим ситуацию на контроле", – заявила вице-мэр.

Пансионат "Третий возраст" – это частный комплекс клубных резиденций для людей старшего поколения, в том числе и для малоподвижных людей с ограниченными возможностями.

Огонь вспыхнул в здании дома престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице, дом 12 вечером в среду, 8 апреля.

По последним данным, в результате пожара погибли два человека, пострадали более 10, около 50 человек спасли.

В данный момент пожар ликвидирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают криминалисты.