Пострадавших при пожаре в доме престарелых в Москве разместятся в учреждениях соцзащиты

Постояльцы частного дома престарелых "Третий возраст" в Москве, в котором произошел пожар, смогут разместиться в городских учреждениях социальной защиты.
Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, каждому пострадавшему при необходимости будет оказана психологическая или медицинская помощь.
"Мы держим ситуацию на контроле", – заявила вице-мэр.
Пансионат "Третий возраст" – это частный комплекс клубных резиденций для людей старшего поколения, в том числе и для малоподвижных людей с ограниченными возможностями.
Огонь вспыхнул в здании дома престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице, дом 12 вечером в среду, 8 апреля.
По последним данным, в результате пожара погибли два человека, пострадали более 10, около 50 человек спасли.
В данный момент пожар ликвидирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают криминалисты.
Спасатели ликвидировали пожар в доме престарелых в Москве