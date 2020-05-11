Девять человек погибли в хосписе в Красногорске

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар произошел в частном хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске.

В результате происшествия погибли девять человек. Всего в здании находилось 37 человек. Отмечается, что 20 человек вышли самостоятельно, 17 были эвакуированы пожарными.

Инцидент случился в микрорайоне Опалихана на улице Тенистая, дом 4 на втором этаже. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, сообщили Агентству "Москва" в МЧС по региону.

Для тушения привлекались 28 единиц техники и 91 человек личного состава. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее пожар произошел столичной больнице номер 50, из здания эвакуировали 200 человек.