Названа возможная причина пожара в больнице в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/МЧС России

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пожар в больнице Святого Георгия мог произойти из-за короткого замыкания. Об этом сообщает РИА Новости.

"По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования", – сказал Беглов, подчеркнув, что в больнице загорелся один из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Пожар в больнице Святого Георгия, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, произошел во вторник утром. В результате происшествия погибли пять пациентов. Всего из больницы эвакуировали 150 человек.

По факту пожара СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Проверку инициировала также прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга.

Ранее пожар произошел в хосписе для престарелых в Красногорске. В результате возгорания погибли 11 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

