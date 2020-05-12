Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Росздравнадзор проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары. Об этом сообщает РИА Новости.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые применялись для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге", – заявили в ведомстве.

9 мая произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом на севере Москвы. Возгорание возникло на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса ГКБ № 50. На место оперативно прибыли пожарные, однако один человек погиб.

Пациентов медучреждения, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, перевели в другие больницы.

Во вторник, 12 мая, появилась информация о пожаре в больнице Святого Георга Санкт-Петербурге. Возгорание возникло в реанимационном отделении. Погибли 5 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

