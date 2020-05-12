СК возбудил уголовное дело по факту пожара в больнице в Санкт-Петербурге

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Фото: телеграм-канал Mash
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в больнице в Санкт-Петербурге о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – говорится в сообщении.
Также проверку по факту пожара начала прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга.
"Прокуратура Выборгского района организовала проверку соблюдения требований закона в связи с пожаром. На место для координации действий выехал прокурор района", – сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.
По предварительным данным, пламя вспыхнуло на шестом этаже в реанимационном отделении, где проходили лечение пациенты с коронавирусом, в результате происшествия погибли пять пациентов.
В настоящее время пожар, возникший на 6-м этаже медучреждения, удалось локализовать на площади 10 квадратных метров.
Ранее пожар произошел в хосписе для престарелых в Красногорске. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела девяти человек от 66 до 90 лет с термическими ожогами. Еще девять человек госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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