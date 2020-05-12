Голикова рассказала о проверках в связи с пожарами в больницах с заболевшими COVID-19

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Вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с пожарами в больницах, в которых содержались заболевшие коронавирусом, находившиеся на обеспечении аппаратами ИВЛ, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что к проверкам подключены представители министерства здравоохранения РФ и Росздравнадзора. По словам Голиковой, они должны содействовать правоохранительным органам и принимать участие в их мероприятиях, связанных с пожарами в больницах.

"Дала поручение министерству здравоохранения и Росздравнадзору, чтобы они оказывали максимальное содействие и, если есть необходимость, участвовали в тех проверочных мероприятиях, которые будут проведены компетентными органами по этим двум ситуациям", – отметила Голикова.

Она заявила, что инциденты уже изучаются в правоохранительных органах. Голикова выразила соболезнования близким пострадавших в результате пожаров в больницах.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор проведет исследование аппаратов ИВЛ на предмет их качества и безопасности. Речь идет о медицинском оборудовании в больницах, в которых произошли пожары.

Возгорание произошло 9 мая в столичной больнице № 50 на севере Москвы. Очаг пожара возник на первом этаже корпуса медицинского учреждения. В результате происшествия погиб один человек.

Три дня спустя пожар начался в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге. 5 человек, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, погибли. Кроме того, 11 мая возгорание произошло в частном хосписе для престарелых в Красногорске.