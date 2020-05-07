Трамп рассказал о согласии Путина на поставки аппаратов ИВЛ в Россию

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Президент США Дональд Трамп рассказал о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больных коронавирусом.

По его словам, США передают помощь многим странам, а "Россия пострадала от того же COVID-19, как и другие", передает Reuters.

Глава Белого дома предложил направить партию медицинского оборудования в Россию в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Лидеры государств также обсудили борьбу с COVID-19, контроль над вооружениями, цены на нефть и обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом.

В конце марта российский самолет с медицинскими принадлежностями был отправлен в США. Трамп тогда поблагодарил Россию за оказанную гуманитарную помощь.

По последним данным, в России зарегистрировано 177 160 случаев COVID-19. За весь период от коронавируса скончались 1 625 человек, выздоровели – 23 803.