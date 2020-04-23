СК возбудил дело из-за поставки устаревших аппаратов ИВЛ во Владимире

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Следтсвенный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту поставки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с истекшим сроком годности в больницу Владимира.
Как сообщило СК по региону, инцидент произошел в начале апреля в больнице №6, куда поступили просроченные на 15 лет аппараты "ФАЗА-5 НР". Документы на технику отсутствовали.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238.1 УК РФ о сбыте недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере, передает RT.
По данным следствия, больница получила аппараты ИВЛ от коммерческой организации, которая в свою очередь приобрела их в обществе с ограниченной ответственностью.
Комиссия признала оборудование непригодным. Следствие пришло к выводу, что в больницу под видом благотворительной помощи сбыли ИВЛ стоимостью 6 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что производство аппаратов ИВЛ в России в апреле будет увеличено в восемь раз – до 800 штук. В мае показатель составит 2,5 тысячи единиц, в июне – 3,5 тысячи.
В новую инфекционную больницу в ТиНАО уже начали завозить оборудование
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