Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ в личных целях

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Покупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для личного пользования при коронавирусе лишена смысла.

Об этом заявил Минздрав, комментируя информацию The Moscow Times о росте спроса на аппараты из-за богатых россиян, которые начали скупать их в личных целях.

В ведомстве подчеркнули, что определить, нужно ли применять ИВЛ при пневмонии, может только врач в условиях стационара.

Там добавили, что для лечения требуются дополнительные технологии, которые применяются "исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии".

Минздрав указал, что государственные медучреждения полностью укомплектованы подобным оборудованием, передает ТАСС.

Коронавирусом по всему миру заболело более 336 тысяч человек

Правительство РФ ранее сообщило, что в стране к применению готовы более 40 тысяч аппаратов ИВЛ в случае увеличения числа пациентов при коронавирусе.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. В России количество случаев заражения составляет 367.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились – более 92 тысяч человек, скончались – более 13 тысяч.