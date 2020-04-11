Доктор Мясников указал на опасность аппаратов ИВЛ

Фото: youtube.com/Соловьёв LIVE

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы "О самом главном" на канале "Россия 1", рассказал, что аппараты искусственной вентиляции легких могут служить источником заражения.

"Каждый второй больной на ИВЛ получает уже внутрибольничную инфекцию, это все очень, очень не сахар", – сказал он в эфире программы "Соловьев Live".

Медик также опроверг публикации СМИ, писавших, что 70 процентов подключенных к ИВЛ пациентов умирают, передает "Комсомольская правда".

Врач добавил, что аппараты требуются только серьезно больным людям, что объясняет повышенный уровень смертности среди таких больных.

Мясников ранее заявил, что индивидуальные риски при коронавирусе равны нулю, а вирус оказался полезен, так как "мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов".

В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса.

Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.