Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек

18:55
Фото: ТАСС/Zuma
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения на своей официальной странице в Twitter.
По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусом заразились 1 521 252 человек, скончалось свыше 92 тысяч. При этом наибольшее число зараженных находится в Европе, меньше всего – в Африке (8,7 тысячи инфицированных).
В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразились новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
Под наблюдением медиком с подозрением на COVID-19 находятся 162 тысячи человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что в России провели уже более 1,09 миллиона тестов на обнаружение вируса.
Сергей Собянин сообщил, что благодаря введенным в Москве ограничениям удалось вырвать 2–4 недели в ситуации с COVID-19, чтобы подготовиться. При этом он подчеркнул, что пик эпидемии в Москве еще не наступил. По словам мэра, город стоит лишь у его "подножия".
Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: