Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек

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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения на своей официальной странице в Twitter.

По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусом заразились 1 521 252 человек, скончалось свыше 92 тысяч. При этом наибольшее число зараженных находится в Европе, меньше всего – в Африке (8,7 тысячи инфицированных).

В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразились новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Под наблюдением медиком с подозрением на COVID-19 находятся 162 тысячи человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что в России провели уже более 1,09 миллиона тестов на обнаружение вируса.

Сергей Собянин сообщил, что благодаря введенным в Москве ограничениям удалось вырвать 2–4 недели в ситуации с COVID-19, чтобы подготовиться. При этом он подчеркнул, что пик эпидемии в Москве еще не наступил. По словам мэра, город стоит лишь у его "подножия".

