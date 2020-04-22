Производство аппаратов ИВЛ в РФ в апреле будет увеличено в 8 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России в апреле будет увеличено в восемь раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Он рассказал, что в текущем месяце количество аппаратов ИВЛ будет увеличено до 800, в мае показатель составит 2,5 тысячи единиц, в июне – 3,5 тысячи. Мантуров добавил, что таких цифр удастся достичь, если "партнеры не подведут".
Ранее сообщалось, что власти США выразили намерение оказать помощь России с аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Дональд Трамп предположил, что такая техника вскоре может понадобиться в Москве из-за роста числа заболевших. По его словам, он планирует оказать помощь и другим странам, которые затронула пандемия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия воспользуется "любезным предложением" Трампа в случае, если это потребуется.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончалось. В России за последние сутки подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в стране составляет 57 999 человек.
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