Всем пациентам с ОРВИ в Москве обеспечат дистанционное наблюдение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все случаи проявления ОРВИ в Москве считаются основанием для подозрения на коронавирусную инфекцию, в связи с этим пациенты будут обеспечены дистанционным наблюдением, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Отмечается, что симптомы ОРВИ сложно отличить от COVID-19 на начальной стадии, поэтому ко всем таким пациентам будет повышенное внимание.

В ведомстве напомнили, что Москва с февраля планомерно наращивала мощности амбулаторной службы – к работе привлекли молодых специалистов-ординаторов.

Врачи будут ежедневно наблюдать пациентов по телефону, а в случае ухудшения состояния – оперативно менять тактику лечения и принимать решение о необходимости госпитализации.

При подозрении на развитие пневмонии пациентов будут направлять в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.

Эти меры призваны максимально предотвратить распространение коронавируса в столице и не допустить увеличения числа тяжелых больных. Москвичам напомнили, что при первых симптомах ОРВИ нельзя выходить из дома и заниматься самолечением, а стоит сразу вызвать врача.

С 22 апреля в столице начали отслеживать геолокацию граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции, а также граждан с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний.

Для них будет действовать режим самоизоляции на дому, аналогичный применяемому для граждан с COVID-19: запрещено выходить за покупками, выносить мусор и выгуливать питомцев.

Отслеживать соблюдение карантина людьми с ОРВИ в Москве будут с помощью приложения "Социальный мониторинг" и с применением системы видеонаблюдения.