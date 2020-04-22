Всем пациентам с ОРВИ в Москве обеспечат дистанционное наблюдение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все случаи проявления ОРВИ в Москве считаются основанием для подозрения на коронавирусную инфекцию, в связи с этим пациенты будут обеспечены дистанционным наблюдением, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
Отмечается, что симптомы ОРВИ сложно отличить от COVID-19 на начальной стадии, поэтому ко всем таким пациентам будет повышенное внимание.
В ведомстве напомнили, что Москва с февраля планомерно наращивала мощности амбулаторной службы – к работе привлекли молодых специалистов-ординаторов.
Врачи будут ежедневно наблюдать пациентов по телефону, а в случае ухудшения состояния – оперативно менять тактику лечения и принимать решение о необходимости госпитализации.
При подозрении на развитие пневмонии пациентов будут направлять в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.
Эти меры призваны максимально предотвратить распространение коронавируса в столице и не допустить увеличения числа тяжелых больных. Москвичам напомнили, что при первых симптомах ОРВИ нельзя выходить из дома и заниматься самолечением, а стоит сразу вызвать врача.
С 22 апреля в столице начали отслеживать геолокацию граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции, а также граждан с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний.
Для них будет действовать режим самоизоляции на дому, аналогичный применяемому для граждан с COVID-19: запрещено выходить за покупками, выносить мусор и выгуливать питомцев.
Отслеживать соблюдение карантина людьми с ОРВИ в Москве будут с помощью приложения "Социальный мониторинг" и с применением системы видеонаблюдения.
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