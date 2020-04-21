Контролировать людей с ОРВИ в Москве будут через приложение и видеонаблюдение

17:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Контролировать соблюдение карантина для людей с ОРВИ в Москве будут с помощью приложения "Социальный мониторинг" и с применением системы видеонаблюдения. Об этом сообщает РИА Новости.
"В указе мэра четко отмечено, что для контроля перемещения тех, кто находится с симптомами ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, может применяться та же система контроля, что и за теми, кто с подозрением на наличие коронавирусной инфекции", – заявил глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов.
По словам депутата, каких-либо технологических нововведений использоваться не будет. Действующие меры в отношении зараженных коронавирусом распространят на людей с подтвержденным ОРВИ с 22 апреля текущего года.
Приложение "Социальный мониторинг" либо обяжут установить на собственный смартфон, либо выдадут устройство. Что касается системы видеонаблюдения, то ее задействуют в сочетании с технологией распознавания лиц.
Согласно новым правилам, диагноз ОРВИ в Москве рассматривается как подозрение на коронавирусную инфекцию. Указ об отслеживании местоположения граждан с ОРВИ уже опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы. Заболевшим предписано соблюдать самоизоляцию.
В России за сутки подтвердили 5 642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. У 2 567 человек не было клинических проявлений. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая. Это на 12% больше, чем днем ранее.
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