Москвичам, проживающим с заразившимися COVID-19, разрешили выходить в магазин или аптеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин подписал указ, согласно которому москвичам, живущим вместе с инфицированными COVID-19, разрешено покидать квартиры. Документ был опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Согласно указу, люди, которые находятся в одной квартире с заболевшими коронавирусом, могут посетить ближайший магазин, аптеку, вынести мусор и погулять с собакой в 100 метрах от места пребывания.



Кроме того, горожанам разрешено обратиться за экстренной медицинской помощью, но при поездках на общественном транспорте нужно будет получить цифровой пропуск.

С 15 апреля в городе действуют цифровые пропуска. Они нужны для передвижения на транспорте, в том числе на велосипедах и мопедах.



В столице начали проверку цифровых пропусков Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 16



В Москве за сутки было подтверждено 3083 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 29 433 случая COVID-19. За прошедшие сутки в России выписали 427 человек. За весь период выздоровели 3 873 пациента. За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.

Ранее стало известно, что власти Москвы будут отслеживать геолокацию людей с симптомами ОРВИ.