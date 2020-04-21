Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Москвы с 22 апреля будут отслеживать геолокацию граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции, а также граждан с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Москвичам без подтвержденного диагноза коронавирусной инфекции нужно будет соблюдать режим самоизоляции на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с COVID-19. Таким образом, им запрещено выходить за покупками, выносить мусор и выгуливать питомцев.

При этом допускается их передвижение для получения медицинской помощи в больницах, в том числе с использованием транспорта, если у них есть цифровой пропуск.

Кроме этого, жители столицы, проживающие с москвичами, у которых есть симптомы ОРВИ или неподтвержденный COVID, также обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому, который применяется к больным коронавирусной инфекцией.

Выходить они могут только в случае обращения за экстренной медицинской помощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также они могут выйти в ближайший магазин, на прогулку с домашними животными на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также чтобы внести мусор. При передвижении в таких случаях не допускается использование транспортных средств.

В России за сутки подтвердили 5 642 новых случая коронавируса. У 2 567 человек не было клинических проявлений. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции. Это на 12% больше, чем днем ранее.

В столице за сутки подтверждено 3083 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе к настоящему моменту зафиксировано 29 433 случая COVID-19.

За прошедшие сутки в России выписали 427 человек. За весь период выздоровели 3 873 пациента. За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

