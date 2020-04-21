Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная, число заболевших в городе еженедельно уменьшается, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
По данным ведомства, за последние 4 недели число заболевших уменьшилось в 2,5 раза. Показатели заболеваемости регистрируются ниже расчетных эпидемических пороговых величин: среди детей 0-2 года – на 84,6%, детей 3-6 лет – на 87,4%, детей 7-14 лет – на 81,9%, среди взрослого населения – на 8,2%, по совокупному населению – на 51,1%.
По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в городе на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии (РС-вирусов и аденовирусов).
С 22 апреля власти Москвы будут отслеживать геолокацию граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции, а также граждан с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний.
Москвичам без подтвержденного диагноза нужно будет соблюдать режим самоизоляции на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с COVID-19. Таким образом, им запрещено выходить за покупками, выносить мусор и выгуливать питомцев.
Москвичам, живущим вместе с инфицированными COVID-19, разрешается покидать квартиры. Они могут посетить ближайший магазин, аптеку, вынести мусор и погулять с собакой в 100 метрах от места пребывания.
В Москве за сутки было подтверждено 3083 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 29 433 случая COVID-19.
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