Пульмонолог рассказал о работе аппарата ИВЛ

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Пульмонолог Сергей Бабак рассказал, для чего нужны аппараты ИВЛ и почему они могут понадобиться даже молодым пациентам, зараженным коронавирусом, передает газета Metro.

Он подчеркнул, что такое оборудование необходимо для пациентов с острой дыхательной недостаточностью. Нарушение газообмена может вызвать смерть пациента, подчеркнул Бабак.

Он отметил, что подобные аппараты будут необходимы и для пациентов моложе 40 лет. Это связано с тем, что многие молодые люди не ведут здоровый образ жизни.

"Это означает, что такие люди могут иметь различные сопутствующие хронические заболевания уже в молодом возрасте, которые могут привести к развитию дыхательной недостаточности, особенно если вирусная инфекция патогенная", – подчеркнул Бабак.

Он заявил, что искусственная вентиляция легких необходима для тех, у кого уже присутствует тяжелая форма заболевания. В частности, при пневмонии легкие могут дойти до состояния, когда они не будут способны передавать кислород в кровь.

"Вентиляционная терапия в режиме ИВЛ – один из способов спасения таких людей. Отдельно отмечу, что если пациент находится на ИВЛ, это не означает, что он не выздоровеет и умрет. При правильно выполненной ИВЛ-терапии течение болезни изменяется в легкую форму, а значит имеются высокие шансы на выздоровление", – сказал пульмонолог.

Что касается количества аппаратов ИВЛ в России, то Бабак отметил, что в настоящий момент их достаточно, поскольку случаев, требующих их применения, немного. Также он прокомментировал меры, которые приняли в Москве в связи с пандемией коронавируса в стране.

"Карантин – это в первую очередь разобщение старшего поколения и молодых лиц. Это наиболее эффективная стратегия при отсутствии внятных лечебных мероприятий. Поэтому мы сейчас, в первую очередь, разобщаем старшее поколение с младшим. Это делается, чтобы не допустить итальянский и американский сценарий, чтобы пожилым людям не потребовались сложные методики лечения, в том числе высоко технологичная искусственная вентиляция легких", – сказал Бабак.

Он добавил, что маска не поможет здоровому человеку защититься от потенциального заражения коронавирусом. Более того, при наличии индивидуального средства защиты на лице человек начинает чаще дышать, что лишь повышает вероятность попадания инфекции в организм.

В то же время Бабак отмечает, что при контакте с больным человеком первыми средствами защиты должны быть маска и очки. Кроме того, зараженным необходимо носить индивидуальное средство защиты.

"Если вы заболели вирусной инфекцией, то вам тоже нужна маска. Причиной тому служат заразные частицы, которые вы можете непроизвольно из себя выдыхать в момент кашля, насморка. Они осядут в маске и не инфицируют окружающих", – заявил Бабак.

Он добавил, что индивидуальное средство защиты необходимо менять каждые два часа, поскольку затем они теряют свою эффективность.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 240 пациентов, зараженных коронавирусом, сейчас подключены к аппарату ИВЛ.