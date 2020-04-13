Производители из технополиса "Москва" передали больницам 2,5 тысячи комплектующих

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Компания-производитель технополиса "Москва" передала городской клинической больнице № 40 в Коммунарке расходные материалы для медицинского оборудования. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в медцентр поступили 1,5 тысячи комплектов из двух дыхательных контуров и тысяча бактериально-вирусных фильтров.
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров заявил, что расходные материалы были переданы безвозмездно. Он подчеркнул, что производитель готов расширить производство на фоне дефицита. Уже сейчас здесь способны делать до 100 единиц медицинской техники в месяц.
Накануне сообщалось, что за сутки в медицинский центр в Коммунарке поступили 49 пациентов. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко. Он также заявил, что в медцентре обследуют и лечат 503 пациентов.
В начале марта в Москве стартовал прием заявок на получение городских субсидий для резидентов технопарков. Подать документы можно с 6 марта по 30 апреля включительно.
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