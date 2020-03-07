Резиденты технопарков могут подать заявку на получение городских субсидий до 30 апреля

11:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Стартовал прием заявок на получение городских субсидий для резидентов технопарков. Подать документы можно с 6 марта по 30 апреля включительно, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что город готов компенсировать таким компаниям до 10 миллионов рублей. Потратить эти деньги можно будет на закупку оборудования, выплаты процентов по кредитам и лизинговые платежи.
На сегодняшний день в столице функционируют 36 технопарков, в которых трудится порядка 2 тысяч резидентов и арендаторов.
"В 2019 году резиденты технопарков заключили 33 договора на получение субсидий на общую сумму 110,76 миллиона рублей. Прямая финансовая помощь от города – залог того, что инновационные предприятия укрепят свои позиции на рынке, а также смогут сконцентрировать силы на создании новейших продуктов, зачастую не имеющих мировых аналогов", – сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Также сообщается, что программа субсидирования распространяется и на резидентов индустриальных парков и особых экономических зон. В частности, речь о "Технополисе "Москва" и "Зеленограде".
На портале уточняется, что получить финансовую поддержку могут те компании, которые не имеют долгов по уплате налогов. Кроме того, не должны быть нарушены обязательства по договорам о предоставлении субсидий за последние три года. Также в предприятии не должно быть более половины иностранного участия и не должен быть заключен договор о предоставлении средств, выделенных из бюджета города на те же цели.
Ранее сообщалось о том, что участники Московского инновационного кластера могут воспользоваться десятью основными сервисами на платформе i.moscow. Эти инструменты помогают компаниям и разработчикам создавать высокотехнологичные проекты, получать государственную поддержку, привлекать инвестиции, находить партнеров и рынки сбыта.
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