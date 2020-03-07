Резиденты технопарков могут подать заявку на получение городских субсидий до 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Стартовал прием заявок на получение городских субсидий для резидентов технопарков. Подать документы можно с 6 марта по 30 апреля включительно, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что город готов компенсировать таким компаниям до 10 миллионов рублей. Потратить эти деньги можно будет на закупку оборудования, выплаты процентов по кредитам и лизинговые платежи.

На сегодняшний день в столице функционируют 36 технопарков, в которых трудится порядка 2 тысяч резидентов и арендаторов.

"В 2019 году резиденты технопарков заключили 33 договора на получение субсидий на общую сумму 110,76 миллиона рублей. Прямая финансовая помощь от города – залог того, что инновационные предприятия укрепят свои позиции на рынке, а также смогут сконцентрировать силы на создании новейших продуктов, зачастую не имеющих мировых аналогов", – сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Также сообщается, что программа субсидирования распространяется и на резидентов индустриальных парков и особых экономических зон. В частности, речь о "Технополисе "Москва" и "Зеленограде".

На портале уточняется, что получить финансовую поддержку могут те компании, которые не имеют долгов по уплате налогов. Кроме того, не должны быть нарушены обязательства по договорам о предоставлении субсидий за последние три года. Также в предприятии не должно быть более половины иностранного участия и не должен быть заключен договор о предоставлении средств, выделенных из бюджета города на те же цели.

Ранее сообщалось о том, что участники Московского инновационного кластера могут воспользоваться десятью основными сервисами на платформе i.moscow. Эти инструменты помогают компаниям и разработчикам создавать высокотехнологичные проекты, получать государственную поддержку, привлекать инвестиции, находить партнеров и рынки сбыта.