Москва побила рекорд по числу предпринимателей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Количество новых индивидуальных предпринимателей в Москве за семь месяцев 2019 года выросло на 9%. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
"За семь месяцев 2019 года в Москве зарегистрировано 44,7 тысячи новых индивидуальных предпринимателей, что на 9,3% превышает показатель аналогичного периода 2018 года", – сказано в сообщении.
Число ИП в Москве по данным на 1 августа составляет 343 тысячи. Это на 12,2% больше, чем год назад. Глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов добавил, что ИП занимают большую долю столичного рынка торговли, общепита, сферы услуг, транспортных перевозок и других отраслей. В 2016 году их было чуть больше 112 тысячи, отметил он.
Правительство Москвы для ИП создает систему преференций: прямую финансовую поддержку, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационную поддержку. Для ИП, которые впервые зарегистрированы, действуют двухлетние налоговые каникулы.
Летом 2019 года перезапустили портал для малого и среднего бизнеса mbm.mos.ru. На нем собрана вся актуальная информация для предпринимателей. Функционал сайта обновили с учетом их запросов
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