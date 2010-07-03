Портал для малого и среднего бизнеса Москвы обновили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Летом 2019 года перезапустили портал для малого и среднего бизнеса MBM.MOS.RU. На нем собрана актуальная информация для предпринимателей. Функционал сайта обновили с учетом их запросов, отметила пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Одно из важнейших нововведений сайта – это личный кабинет. После регистрации пользователи могут записаться онлайн на обучающие мероприятия, которые будут отображаться в персональном календаре. Также на сайте теперь можно добавлять мероприятия и статьи в избранное.

"Для московских предпринимателей действует целый комплекс мер поддержки: от субсидий и консультаций до бесплатных образовательных программ и цифровых сервисов. Удобный навигатор по ним – обновленный городской бизнес-портал. К этому деловому сезону он стал более персонализированным и теперь предлагает еще более широкий функционал в формате "единого окна", – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

MBM.MOS.RU – проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития. Учреждение предоставляет бесплатные консультации, проводит обучающие мероприятия, в том числе мастер-классы, тренинги, семинары.

С начала 2019 года столичные предприниматели получили 80,3 тысячи бесплатных консультаций по вопросам открытия и ведения бизнеса. Более 34 тысяч человек посетили около 950 разноформатных мероприятий.

С начала 2019 года сервисами для предпринимателей воспользовались более 21 тысячи раз.

Недавно была запущена новая услуга – "индивидуальная траектория развития". Она позволяет оценить уровень своих бизнес-компетенций, получить советы по спецпроектам, поделиться своей идеей о том, как сделать удобнее экосистему для бизнеса в Москве.

