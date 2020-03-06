Более 10 сервисов представлено на i.moscow для участников инновационного кластера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники Московского инновационного кластера могут воспользоваться десятью основными сервисами на платформе i.moscow, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, эти инструменты помогают компаниям и разработчикам создавать высокотехнологичные проекты, получать государственную поддержку, привлекать инвестиции, находить партнеров и рынки сбыта.

Заммэра Наталья Сергунина отметила, что с момента создания кластера были протестированы и внедрены десять основных сервисов.

"Это полезные на практике инструменты для всех, кто занят развитием инноваций или планирует привлекать инновационные технологии для реализации своих проектов. ИТ-решения направлены на цифровизацию услуг, автоматизацию бизнес-процессов, интеграцию с другими электронными площадками", – приводятся в материале слова Сергуниной.

По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, в столице создали полноценную цифровую экосистему.

"Платформа i.moscow – один из важных элементов этой экосистемы. Она дает дополнительные уникальные, но технически простые и понятные инструменты для взаимодействия всех участников Московского инновационного кластера", – подчеркнул Лысенко.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин подчеркнул, что платформа i.moscow постоянно развивается.

Сервис "Аренда" позволяет подбирать помещения для любых производственных целей. Сервис "Площадки для пилотирования" дает возможность протестировать проекты и прототипы в реальных условиях на 24 площадках разного профиля, с разным функционалом и инфраструктурой.

"Навигатор по мерам поддержки" содержит информацию о 199 видах господдержки.

Получить готовый продукт, не имея собственных производственных мощностей, позволяет сервис "Биржа контрактного производства".

Раздел "Найти партнера" помогает поставщиков, аналитиков, экспертов.

Сервис "Венчурные инвестиции" объединяет фонды, готовые обеспечить финансирование растущим компаниям или стартапам.

На "Бирже патентов" представлены инновационные разработки. Презентовать товар, выйти на новые рынки сбыта и увеличить продажи поможет "Маркетплейс".

Сервисы "Афиша инновационных мероприятий" и "Технологии будущего" представляют различную информацию.

Ранее сообщалось, что столичные компании по 15 апреля могут подать заявку на получение субсидии для переобучения своих сотрудников. Предприятиям компенсируют до 95% расходов – около 120 тысяч рублей на одного сотрудника, прошедшего профессиональную подготовку по приоритетным для города профессиям.

Ежегодно в столице формируется список приоритетных для города профессий – сейчас в нем 136 специальностей из сферы информационной безопасности, биотехнологий, туризма, услуг и других. Список сформирован на основе анализа перспективных направлений экономики. Составляя его, специалисты учитывали данные, собранные министерством труда и социальной защиты РФ, сведения профильных городских департаментов и союза "Молодые профессионалы".