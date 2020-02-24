Столичные компании смогут подать заявку на получение субсидии для переобучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные компании с 25 февраля по 15 апреля могут подать заявку на получение субсидии для переобучения своих сотрудников, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Предприятиям компенсируют до 95% расходов – около 120 тысяч рублей на одного сотрудника, прошедшего профессиональную подготовку по приоритетным для города профессиям.
Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, каждый год в столице формируется список приоритетных для города профессий – сейчас в нем 136 специальностей из сферы информационной безопасности, биотехнологий, туризма, услуг и других.
Список сформирован на основе анализа перспективных направлений экономики. Составляя его, специалисты учитывали данные, собранные министерством труда и социальной защиты РФ, сведения профильных городских департаментов и союза "Молодые профессионалы".
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заметил, что с быстрым ростом рынка увеличиваются и требования работодателей к своим сотрудникам. А чтобы им соответствовать, подчеркнул он, работники должны постоянно повышать свою квалификацию.
Фурсин обратил внимание, что не все компании могут позволить себе выделить средства на обучение сотрудников, а внесение изменений в постановление №618-ПП должно улучшить ситуацию с профессиональной подготовкой трудоспособного населения Москвы.
Материальную поддержку могут получить предприятия, отвечающие ряду требований. В частности, юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Москве и платить налоги в городскую казну. При этом у фирмы не может быть больше 100 тысяч рублей долга.
Сотрудники такой компании должны получать зарплату не ниже минимальной в течение предыдущего года. Также они обязаны проработать в организации не менее года после окончания обучения.
В конце января вице-спикер парламента Ирина Яровая внесла законопроект, согласно которому россиянки в декретном отпуске смогут обращаться за получением дополнительного образования вне зависимости от места регистрации. Действующее ограничение отменят.
По словам Яровой, в 2018 году профессиональное образование получили свыше 18 тысяч женщин. Из них 66% прошли профессиональную подготовку и переподготовку, еще 33% повысили квалификацию.
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