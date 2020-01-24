Минтруд разработал рекомендации по переобучению женщин с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство труда РФ разработало рекомендации для регионов по переобучению женщин с маленькими детьми. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также имеющие детей дошкольного возраста, получат возможность повысить свою квалификацию или пройти переобучение, уточняют в министерстве.

Региональным властям также посоветовали разработать систему, при которой женщина сможет самостоятельно выбрать образовательную программу из перечня возможных вариантов с помощью образовательного сертификата.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в стаж безработных женщин уход за ребенком. Она также заявила, что эта инициатива должна касаться всех женщин, которые ухаживают за детьми, в том числе и тех, которые находятся в декретном отпуске.

В минувшем году Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком. Речь идет о том, что пособие должен получать тот, кто полноценно ухаживает за ребенком, даже если работает неполный день.

