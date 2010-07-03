Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Фото: depositphotos/ulza@inbox.ru

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком. Речь идет о том, что пособие должен получать тот, кто полноценно ухаживает за ребенком, даже если работает неполный день, сообщает РБК.

Если же во время работы за ребенком ухаживает другой человек, то аннулируется право застрахованного лица на ежемесячное пособие.

Отмечается, что это должно помочь в борьбе со злоупотреблением правом на пособие.

На сегодняшний день выплата не прекращается, если ее получатель (мать или отец, опекун или другой родственник), находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому и продолжает ухаживать за ним.

Ранее сообщалось, что в России в 2020 году ежемесячные пособия на первого ребенка увеличатся в среднем на 7% – до 12 тысяч рублей. Согласно расчетам Минтруда, в будущем году из федерального бюджета выделят на эти цели в три раза больше средств, чем в нынешнем. Это связно с расширением числа получателей пособий. Предполагается, что с января 2020 года выплаты смогут получать те семьи, в которых есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.