Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа

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Министерство труда и социального развития РФ считает справедливым и обоснованным предложение об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж при назначении пенсии. Об этом говорится в официальном письме ведомства, подписанным замглавы Минтруда Андреем Пудовым, передает ТАСС.

В министерстве полагают, что реализация этой инициативы может усовершенствовать и усилить систему социальной поддержки семей с детьми, а также улучшить демографическую ситуацию в стране.

При этом в документе подчеркивается, что, по мнению министерства финансов, озвученного в мае на рабочем совещании, увеличение периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж, потребует значительного увеличения ассигнований федерального бюджета, которые не предусмотрены ни на 2019 год, ни на плановый период 2020–2021 годов.

Кроме того, в Минфине тогда уточнили, что положительный эффект от инициативы затронет в основном лиц старшего поколения, которые уже являются получателями пенсий. Таким образом, министерство финансов считает нецелесообразным направление дополнительного объема ассигнований, поскольку они не станут фактором, который "способен улучшить демографическую ситуацию в стране", говорится в письме Минтруда.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением включать 1,5 года ухода за детьми в трудовой стаж многодетных родителей вне зависимости от количества детей в семье.

В конце апреля Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж.

Родитель, который ухаживал за ребенком, по действующему законодательству, при выходе на страховую пенсию получает дополнительные коэффициенты. За каждый календарный год ухода предусмотрено дифференцированное начисление баллов: за уход за первым ребенком – 1,8 балла, за вторым – 3,6, за третьим и четвертым – 5,4.

Летом руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко выступил с инициативой ввести в России гибкий отпуск по уходу за ребенком. По его мнению, у молодых мам должна быть возможность регулировать то время, которое им положено для ухода за новорожденным, а также корректировать размер ежемесячной выплаты.

Так, вместо полутора лет и 40% от зарплаты с ребенком можно будет посидеть девять месяцев и получить в два раза больше. Этот механизм направлен на поддержку карьеры матери и может повлиять на принятие женщиной решения о рождении первого ребенка, полагают эксперты.