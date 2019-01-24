Жительницы Новгорода отреагировали на проект закона о выплатах за первого ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Новгородской областной Думе приняли в первом чтении проект закона о выплатах за рождение первого ребенка. Сумма поддержки составила 100 тысяч рублей, но получить ее можно, только если матери не исполнилось 30 лет.

Зампредседателя областной думы Ольга Борисова объяснила ситуацию тем, что бюджет области ограничен, и всем помочь не получится. Ее поддержала председатель думы, член президиума генерального совета партии "Единая Россия" Елена Писарева. По мнению парламентария, "после 30 лет женщина понимает, что ей не нужны никакие деньги, а нужен малыш, которого она будет любить", – сказала депутат. Портал Москва 24 пообщался с местными жительницами и выяснил их отношение к такому подходу.

Новгородка Марина рассказывает, что первый ребенок у нее появился далеко за 30. "Детское все очень дорого стоит, мы все покупали качественное: на памперсы только 4000 рублей уходило. Питание хорошее, витамины – я кормила грудью. Детенышу всякие лекарства, если заболевала", – делится она.

По словам Марины, сразу после рождения ребенка ей пришлось вернуться на работу. "Муж зарабатывает в основном, я – ИП (индивидуальный предприниматель. – Прим.ред.). Но многое уходило на аренду, налоги и выплаты в ПФР. В декрете особо не посидеть, не с чего себе платить пособие. Получала только через соцзащиту минималку. Через месяц после родов уже вышла на работу, чтобы не закрываться, бабушка помогла с ребенком сидеть", – объясняет женщина.

Отношение к обсуждаемому проекту закона у нее отрицательное. "Несправедливо. Если деньги за первенца идут, то без возрастных ограничений нужно. И так семьи с одним ребенком, слишком обделенные государством, в любом возрасте", – считает Марина.

Другая жительница Новгорода Наталья также усомнилась в справедливости суждений Писаревой. "Не хочу разводить демагогию, но могу сказать, независимо от половой принадлежности, – деньги всегда нужны. Считаю, что выплаты должны быть без ограничений", – уверена она.

В свою очередь, Зинаида рассказывает, что родила первого ребёнка в 20 лет. "Мать-одиночка и сирота, догадаетесь сами, хватало ли мне", – делится воспоминаниями женщина. Второй ребёнок у Зинаиды появился в 35 лет, но уже в браке. "К тому времени муж перестал работать и начал много пить. Не могла даже стиральную машину-автомат купить", – жалуется она, добавляя, – "деньги всегда и каждой женщине нужны".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко



Между тем, по словам адвоката, доцента кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции Андрея Некрасова, данные ограничения не нарушают закон. "Такие меры по поддержке материнства, семьи – в руках у регионов, и они могут вводить свои критерии – это вполне законно. Если человек полагает, что права нарушены, но нет желания и средств самостоятельно драться, то я, как адвокат, рекомендовал бы обратиться в прокуратуру. Это совершенно их область. Это, в принципе, хорошая публичная деятельность прокуратуры, они могут ввязаться в эту драку в интересах большого количества лиц, всех этих прекрасных дам в возрасте после 30 лет", – считает эксперт.

Специалисты отмечают, что в России, как и во многих других развитых странах, возраст женщины, когда она заводит первого ребенка, постоянно повышается. Старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Борис Денисов уверен в том, что если тенденция не изменится, мы придем к показателям европейских стран. "Сейчас в России у женщины появляется первый ребенок приблизительно в 25 лет (в Советском Союзе этот возраст был меньше 22 лет). И он продолжает увеличиваться. Теряется государственный патернализм, они рассчитывают только на себя. Практически все женщины у нас с высшим образованием, они сначала доучиваются, а потом рожают. Если мы пойдем по европейскому пути, то средний возраст и до 30 дойдет", – полагает Денисов.

На новгородский законопроект отреагировали и в Госдуме. Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева считает, что поддержка материнства – первоочередная задача. "Безусловно, надо помогать тем, кто нуждается. Семья, женщина, имеющая ребенка, может оказаться в разные периоды жизни в сложной жизненной ситуации, когда очень важно, чтобы ее поддержали. Именно недостаток средств, в том числе у молодых людей, когда они получают образование, когда им надо решить свои жилищные вопросы, приводит к тому, что рождение происходит в более позднем возрасте. Может быть депутат, приветствуя материнство, в такой форме высказалась, а на самом деле желала помочь всем российским семьям. Мне хочется так думать", – заключила она.

Позднее Писарева сама объяснила свое заявление. Она отметила, что его вырвали из контекста. При этом парламентарий добавила, что "деньги нужны всегда и всем".

В ноябре прошлого года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что повышение доступности жилья для семей является главным условием роста рождаемости в России. Согласно данным Росстата, численность населения России в 2018 году впервые за 10 лет сократилась .