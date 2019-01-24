Спикер Новгородской думы заявила, что женщинам, родившим после 30 лет, деньги не нужны

В Новгородской областной думе рассмотрели проект закона о начислении выплат за рождение первого ребенка. На выплату в размере 100 тысяч рублей могут претендовать только матери младше 29 лет. Таким образом, женщинам старше 30 при рождении первого ребенка в выплатах будет отказано.

Отмечается, что этот законопроект вызвал споры в региональном парламенте, однако его все равно приняли в первом чтении. Об этом сообщает Novgorod.ru.

Местный депутат от "Справедливой России" Александр Кашицын отметил, что необходимо помогать всем в равных условиях. Однако зампредседателя областной думы Ольга Борисова подчеркнула, что ограничения обусловлены возможностями регионального бюджета. Ее поддержала председатель думы, член президиума генерального совета партии "Единая Россия" Елена Писарева.

"После 30 лет женщина понимает, что ей не нужны никакие деньги, а нужен малыш, которого она будет любить", – сказала Писарева.

Ранее в Новгородской области прекратили выдавать материнский капитал "Семья" в 200 тысяч рублей за рождение третьего ребенка.

В ноябре прошлого года вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повышение доступности жилья для семей – это главное условие, благодаря которому может повыситься уровень рождаемости в России.